Haberler

Papa 14. Leo Türkiye'deki İlk Yurtdışı Ziyaretini Anıtkabir ile Başlattı

Papa 14. Leo Türkiye'deki İlk Yurtdışı Ziyaretini Anıtkabir ile Başlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'deki ilk yurtdışı ziyaretine Anıtkabir'den başladı. Ziyaret sırasında çelenk bırakan Papa, saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İlk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo'nun ilk dış ziyareti olma özelliği taşıyan Ankara temasları için, Roma Leonardo da Vinci Havaalanı'ndan hareket ederek, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Türkiye'yi ziyaret eden 5. Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo'nun ziyaret kapsamındaki ilk durağı ise Anıtkabir oldu.

Ziyaret kapsamında Aslanlı Yol'dan yürüyen Papa ve beraberindeki heyet, buradan Atatürk Anıtı'na gelerek, anıta çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardından Missak-ı Milli kulesine de gelen Papa, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Papa'nın ziyareti, Anıtkabir Müzesini dolaşmasının ardından son buldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşliğiyle gerçekleşen ziyarette, Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
GSM hattı aboneliğinde yeni dönem başlıyor! Düzenleme Meclis'e sevk edildi

Telefon sahipleri dikkat! Düzenleme Meclis'te, yeni dönem başlıyor
11. Yargı Paketi Meclis'te! Trafikte bunu yapanlar yandı, hapis cezası geliyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Hapis cezası geliyor
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.