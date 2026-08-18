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İmran Khan hastaneye sevk edildi

İmran Khan hastaneye sevk edildi
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Pakistan Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan İmran Khan'ın sağlık sorunları nedeniyle iki gün içinde İslamabad'daki hastaneye nakledilmesine karar verdi. Tedavi sürecini denetlemek için sağlık kurulu oluşturulacak.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, eski başbakan ve muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin kurucusu İmran Khan'ın iki gün içinde İslamabad'daki Şifa Uluslararası Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan 73 yaşındaki eski Başbakan İmran Khan'ın kötüleşen sağlık durumuna ilişkin avukatları tarafından yapılan başvuruyu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, Khan'ın iki gün içinde Rawalpindi'deki Adiala Cezaevi'nden başkent İslamabad'daki Şifa Uluslararası Hastanesi'ne nakledilmesine karar verdi. Khan'ın avukatlarından Uzair Bhandari, mahkeme heyetinin ayrıca Khan'ın tedavisini denetlemek üzere bir sağlık kurulu oluşturulmasına karar verdiğini, bu kurulda eski Başbakanı Khan'ın kız kardeşi Dr. Uzma Khan ve kişisel doktoru Dr. Faisal Sultan'ın da yer alacağını belirtti. Abukat Bhandari, "Mahkeme ayrıca Khan'ın ailesinin hastanede kendisiyle görüşmesine ve yurt dışında yaşayan oğullarıyla konuşmasına izin verilmesi yönünde karar verdi" bilgisini paylaştı.

Karar, Adiala cezaevi müdürünün pazartesi günü mahkemeye sunduğu ve Khan'ın 10 Ağustos'ta bir kardiyoloji kurulu tarafından yapılan incelemesini detaylandıran raporun ardından geldi. Raporda, Khan'ın kan basıncında dalgalanmalar ve ailesiyle kısıtlı temas nedeniyle anksiyete yaşadığı belirtilmişti.

"Yolsuzluk davaları siyasi amaçlı"

Bir sonraki duruşma 16 Eylül'de yapılacak ve Khan'ın mahkeme kararı gereği en az o güne kadar hastanede kalması gerekiyor. Bu, eski Başbakan Imran Khan'ın Ağustos 2023'te hapse girmesinden bu yana cezaevi dışında geçireceği en uzun süre olacak. Khan ve partisi, yolsuzluk davalarının siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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