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Pakistan Ordusu, Hindistan'ın 48 İHA'sını Daha Düşürdü

Pakistan Ordusu, Hindistan'ın 48 İHA'sını Daha Düşürdü
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Pakistan ordusu, Hindistan'a ait 48 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Toplamda düşürülen İHA sayısı 77'ye çıktı. İki nükleer komşu arasındaki askeri gerilim devam ediyor.

Pakistan ordusu, Hindistan'a ait 48 insansız hava aracını (İHA) daha düşürdü, toplam 77 İHA'yı etkisiz hale getirdi.

Nükleer silaha sahip iki komşu ülke Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerilim sürüyor. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, gece saatlerinden bu yana Hindistan'a ait 48 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi. Toplam düşürülen İHA sayısının 77'ye yükseldiği aktarıldı. İHA'ların Pakistan hava sahasını ihlal ettiği vurgulandı. Güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun Hindistan saldırganlığına "uygun bir yanıt" verdiğini belirtti.

Pakistan ordusundan dün yapılan açıklamada, çarşamba gününden perşembe akşamına kadar Hindistan'a ait en az 29 İHA'nın düşürüldüğü belirtilmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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