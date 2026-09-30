Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Junaid, görevini tamamlayıp Pakistan'a dönüyor

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'in görev süresi tamamlandı.

2022 yılından bu yana Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Yousaf Junaid'in görev süresi doldu. Junaid, görev süresini tamamlamasının ardından Pakistan'a dönüyor. Junaid, görev süresinin dolmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dört yıllık diplomasi. Kurulan köprüler, inşa edilen ortaklıklar ve görev süresini aşacak dostluklar. Anılar ve devam eden çalışmalar için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı