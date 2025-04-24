Pakistan, Hindistan'ı Terör Eylemleriyle Suçladı

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'ın ülke genelindeki çeşitli şehirlerde terör eylemleri planladığına dair ellerinde bilgi olduğunu söyledi.

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesinde salı günü düzenlenen silahlı saldırının ardından açıklamalar ardı ardına geliyor. Hindistan'ın 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Pakistan'ı suçlaması iki ülke arasındaki gerilimi artırırken, karşılıklı açıklamalar ve alınan kararlar nedeniyle gerilim düşmüyor. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif yaptığı açıklamada, Hindistan'ın ülke genelindeki çeşitli şehirlerde terör eylemleri planladığına dair ellerinde bilgi olduğunu söyledi. Asif, " Hindistan'ın bu tür terör eylemleri gerçekleştirmesi halinde Pakistan misliyle karşılık verecek ve bunun bedelini ödeyecekler" dedi.

Hindistan'ın kendilerine karşı düşük şiddette bir savaş yürüttüğünü belirten Savunma Bakanı Asif, "Eğer bu savaşı tırmandırırlarsa biz hazırız. Toprağımızı korumak için hiçbir uluslararası baskıya boyun eğmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar da, Hindistan Yüksek Komiserliği'ne İslamabad'da nota verileceğini duyurdu.

Cemmu ve Keşmir'deki terör saldırısı

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki Baisaran Vadisi'nde salı günü tatilcilere ateş açılmış, saldırıda 25 yerli turist ile 1 Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti. Görgü tanıkları, saldırganların tatilcilere yakın mesafeden ateş açtığını belirtmişti. Hindistan polisi, saldırının ardından Cemmu ve Keşmir'de düzenlenen operasyonlarda yaklaşık bin 500 kişiyi gözaltına almıştı. Saldırıyı üstlenen "Keşmir Direnişi (TRF)" adlı örgüt, bölgeye 85 binden fazla "yabancının" yerleştirilmesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek, bu durumun "demografik bir değişime" yol açtığını belirtmişti. - İSLAMABAD