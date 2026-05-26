Haberler

Pakistan Savunma Bakanı Asif: "İbrahim Anlaşmaları bizim için kabul edilebilir değil"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ABD Başkanı Trump'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılım çağrısını reddederek, bu anlaşmaların temel ideolojileriyle çeliştiğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan dahil bazı ülkelere yaptığı İbrahim Anlaşmaları'na katılım çağrısına cevap vererek, "Bireysel olarak, temel ideolojilerimizle çelişen hiçbir anlaşmaya katılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çok net bir duruşumuz var, bu bizim için kabul edilebilir değil" dedi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan dahil bazı ülkelere yaptığı İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılım çağrısına cevap verdi. Asif, "Bireysel olarak, temel ideolojilerimizle çelişen hiçbir anlaşmaya katılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bu konuda bizim tarafımızdan atılmış bir girişim yok, kimse de bize böyle bir teklif yapmadı" dedi.

ABD'den İbrahim Anlaşmaları'na katılım konusunda bir temas olup olmadığı sorusuna Khawaja Asif, Pakistan'ın tutumunun değişmediğini söyledi. Pakistanlı Bakan, "Çok net bir duruşumuz var, bu bizim için kabul edilebilir değil. Ayrıca pasaportlarımızda İsrail'in adı bile yer almayan tek ülkeyiz" şeklinde konuştu.

"Bu destek ve iş birliği, tarihi İbrahim Anlaşmaları'na katılmalarıyla daha da güçlenecek"

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü yaptığı açıklamada, İran ile müzakere sürecine dahil olan ülkelere teşekkür etmiş, "Şimdiye kadar destekleri ve iş birlikleri için Orta Doğu'daki tüm ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Bu destek ve iş birliği, tarihi İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılmalarıyla daha da güçlenecek ve kim bilir, belki İran İslam Cumhuriyeti de katılmak isteyebilir" ifadelerini kullanmıştı.

ABD medyasının haberine göre ise Trump, İran'la savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlanması halinde bazı ülkelerin İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılmasını istemişti. ABD'li iki yetkiliye dayandırılan bilgilere göre Trump, görüşmede İran savaşına ilişkin sürecin ardından Orta Doğu'da bir sonraki adımın İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi olacağını söylemişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne

Şafak vakti gözaltına alınan başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu
Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao'dan Milan'a veda gibi açıklama

Fenerbahçelileri heyecana soktu!
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü

60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
Bülent Arınç'tan 'mutlak butlan' yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

Arınç'tan CHP'ye mutlak butlan kararına çarpıcı yorum: Bir an önce...
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
ABD'nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı

Tarihe geçen güzellik kraliçesi kırmızı araçla halkı selamladı