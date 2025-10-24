Haberler

Pakistan'da TLP Partisi Yeniden Yasaklandı

Güncelleme:
Pakistan hükümeti, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisini Terörle Mücadele Yasası kapsamında yasaklı örgüt ilan etti. Hükümet, TLP'nin terörizmle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğunu belirtti. Daha önce de benzer bir yasakla karşılaşan TLP, bu kararı 'anayasa aykırı' olarak nitelendirdi.

Pakistan'da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi, yeniden yasaklandı. Pakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, TLP'nin Terörle Mücadele Yasası (ATA) kapsamında "yasaklı örgüt" ilan edildiği belirtildi. TLP'nin terörizmle bağlantılı olduğuna dair makul gerekçeler bulunduğu aktarıldı. Karar, Pencap eyalet hükümetinin önerisi üzerine Pakistan Başbakan Şehbaz Şerif başkanlığında düzenlenen toplantıda alındı. TLP tarafından daha önce düzenlenen protesto, miting ve gösterilerde güvenlik görevlilerinin ve masum sivillerin öldüğü bilgisini aldı. Toplantıda TLP'nin düzenlediği protestoların şiddet eylemlerine dönüştüğü, güvenlik görevlilerinin ve masum sivillerin hayatını kaybetmesine yol açtığına dikkat çekildi. Toplantının ardından Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yasak kararının federal kabine tarafından "oy birliğiyle" onaylandığı belirtilerek, "TLP terör ve şiddet eylemlerine karışmaktadır" denildi. TLP'den yapılan açıklamada ise yasağın "anayasaya aykırı, yasa dışı ve diktatörce" olduğu belirtildi.

Polis ile TLP destekçileri arasında çatışma çıkmıştı

Bu ayın başlarında Pencap eyaletine bağlı Muridke'de TLP protestosunun dağıtılması sonucu şiddet olayları patlak vermişti. Polis ile TLP destekçileri arasında çıkan çatışmalarda bir polis ile yoldan geçen biri de dahil olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmişti.

TLP, daha önce 2021 yılındaki protestolar nedeniyle Başbakan İmran Han hükümeti tarafından yasaklanmıştı. Yasak kararı, partinin şiddete başvurmayı bırakması şartıyla 6 ay sonra iptal edilmişti.

2015 yılında bir hareket olarak kurulan grup, daha sonra siyasi partiye dönüşmüştü. TLP, 2018 seçimlerinde 2 milyondan fazla oy alarak 4'üncü büyük parti olmuştu.

TLP, Gazze ve Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'da yayımlanan Hz. Muhammed karikatürlerine kadar uzanan dini ve siyasi konular kapsamında düzenli olarak geniş çaplı gösterileri düzenliyordu. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
