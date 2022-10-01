Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'a tutuklama emri

Politika Haberleri

Son dakika haber | Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'a tutuklama emri

Gelen son dakika haberine göre Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında açılan terör suçlamalarıyla ilgili davada tutuklama emri verildi.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında açılan terör suçlamalarıyla ilgili davada tutuklama emri verildi.

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan, İslamabad'da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada polisleri ve yargı üyelerini hedef alarak, polis ve yargının kendisine yakın isimleri tutuklayarak işkence yaptığını savunmuş, peşinden bu kurumlarda çalışanları "Size karşı harekete geçeceğiz, buna hazırlıklı olun" sözleriyle tehdit etmişti. Pakistan'ın Margalla bölgesi yerel sulh hakimi Mujahid Rahim, eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı.

Pakistan Tehreek e Insaf (PTI) üyeleri, parti başkanları ve eski başbakan Imran Khan hakkında tutuklama emri çıkarılmasına tepki gösterdi. PTI partisinden Maleeka Buhari, partisinin demokrasi sürecini sürdürmek istediğini, faşizmi ve barbarlığı kınadığını belirterek, "Diledikleri zaman İmran Han'a dava açıyorlar. İmran Khan tutuklanırsa insanlar sokaklara dökülecek ve hukuken direneceğiz" dedi.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İmran Khan Pakistan Politika Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title