Pakistan Başbakanı Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini kınadı

Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki "insan hakları ihlallerini" kınadığını bildirdi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Risalpur'da etkinlikte konuşan Kakar, Hindistan ile Pakistan arasında Cammu Keşmir meselesi çözülmeden bölgede barışın garanti edilemeyeceğini söyledi.

Kakar, Pakistan'ın barış çağrılarının zayıflık olarak yorumlanmaması gerektiğini belirterek, Cammu Keşmir sorunu çözülmeden barış olamayacağını ifade etti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini kınayan Kakar, ülkesinin silahlanma yarışına girmediğini fakat herhangi bir tehdide karşı koymak için gelişen teknoloji bağlamında kapasitesini artırmayı sürdüreceğini vurguladı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı gelirken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağına" bölmüştü.