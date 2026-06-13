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Pakistan Başbakanı Şerif: "Anlaşmanın 24 saat içinde sonuçlanmasını bekliyoruz"

Pakistan Başbakanı Şerif: 'Anlaşmanın 24 saat içinde sonuçlanmasını bekliyoruz'
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına her zamankinden daha yakın olduklarını ve anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına her zamankinden daha yakın olduklarını ve anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından ABD ile İran arasında imzalanmas beklenen mutabakat zaptına ilişkin paylaşım yaptı. Başbakan Şerif, "Barış anlaşmasına her zamankinden daha yakınız. Anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde nihayete eririlmesini beklenirken, Pakistan hemen ardından barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanmasına ve önümüzdeki hafta teknik düzeyde görüşmelerin yapılmasına hazırlanıyor" ifadelerini kullandı. Şerif, müzakerelerde gösterdikleri kararlılıktan dolayı ABD ve İran'a teşekkür ederek, "Bölgedeki kardeşlerimize de destekleri için içtenlikle şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi barış anlaşmasının kalıcı bir barış için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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