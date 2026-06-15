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Pakistan Başbakanı Şerif: "Cenevre'deki imza töreni Pakistan ev sahipliğinde gerçekleşecek"

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında varılan anlaşmanın 19 Haziran'da Cenevre'de yapılacak imza törenine Pakistan'ın ev sahipliği yapacağını açıkladı. Şerif, iki ülkenin tüm cephelerde düşmanlıkları sona erdirme konusunda anlaştığını vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında varılan anlaşmasının Cenevre'de yapılacak imza törenine Pakistan'ın en sahipliği yapacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi gelişmeyi doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını söylemişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de anlaşmasının Cenevre'de yapılacak imza törenine Pakistan'ın en sahipliği yapacağını söyledi. Başbakan Şerif, Ulusal Meclis'e yaptığı konuşmasında "İmza töreni, 19 Haziran'da Cenevre'de gerçekleşecek ve Pakistan buna ev sahipliği yapacak" dedi.

Başbakan Şerif ayrıca, Şubat ayında İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırıları başlatan Washington ve Tahran'ın, Lübnan da dahil tüm cephelerde düşmanlıkları sona erdirme konusunda anlaştıklarını bir kez daha vurguladı.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılara başlamış ve çatışma boyunca Pakistan, arabuluculuk faaliyetleri yürütmüştü. Pakistan, Nisan ayında başkent İslamabad'da iki taraf arasındaki ilk görüşme turuna da ev sahipliği yapmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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