Diyarbakır'da yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Mehmet Baki Yalçınkaya'ya, 72 BC 638 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Yalçınkaya'ya, ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yalçınkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı