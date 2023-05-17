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Öztürk Yılmaz önderliğindeki Yenilik Partisi'nin aldığı oy oranı seçime damga vurdu

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştirileri ile adından söz ettiren Öztürk Yılmaz önderliğindeki Yenilik Partisi, Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre seçimde 11 bin 824 kişinin oyunu aldı. Partinin oy oranı da 0,02 oldu.

14 Mayıs'ta yapılan seçimler sonrası resmi olmayan sonuçlara göre siyasi partilerin oy oranları şekillenmeye başladı. Siyasi partilerin büyük çoğunluğu seçimden beklediği sonucu alamadı. Bu partilerden biri de Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi oldu.

İddialı açıklamalarıyla bilinen Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, geçtiğimiz yıl kasım ayında partisinin 1. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okumuştu.

Erdoğan'a "Çık karşıma" diyerek meydan okuyan Yılmaz, "Seninle Musul konusunu açmak istiyorum. Eğer erkeksen şimdi sen karşıma gel. Seninle konuşmak istiyorum Erdoğan. Öyle oradan yandaş basıncılarını alıp, kameraların önünü dizip, uçaklara bindirip, yedirip içirip, rüşvet vererek konuşma. Erdoğan karşıma çık karşıma. Karşıma çık" demişti.

Yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren Yılmaz, pazar günü yapılan seçimlerde büyük bir hezimet yaşadı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Yenilik Partisi, seçimde 11 bin 824 oy aldı. Bu da oran olarak 0,02'ye tekabül ediyor. Yenilik Partisi, 0,02'lik oy oranıyla seçime katılan partiler arasında en düşük oyu alan parti oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Öztürk Yılmaz Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

CEZA :

şu parti liderleri yönetime taliplerse neden yapacaklarını anlatmazlarda hep başlarındakilere taş atarlar.. çık anlat projeni görelim beğenirsek destek verelim.. çokcuk gibi hep karalamak

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CEZA :

Telefon görevini tam yapamamış demeki.. ee çıktı karşına sen erdoğanı değil halkı ikna et

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Mehmet Vatandaş:

Her önüne gelen parti kuruyor ondan sonra memleket parti çöplüğüne dönüşüyor kardeşim herkesle her konuda yüz de yüz ortak görüş içinde olamazsınız gidin kendinize en yakın gördüğünüz kişilerle ortak hareke edin ila bir parti başı olmak mı lazım

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