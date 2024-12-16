Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP'li Faik Öztrak'a süre sınırı tanımayan Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in gerekçesi şaşırttı.

ÖNDER, ÖZTRAK'A SÜRE SINIRI TANIMADI

TBMM'deki bütçe görüşmeleri bir kez daha sıra dışı anlara sahne oldu. Genel Kurul'da görüşme yapan CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'a TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder süre sınırı tanımadı.

"MECLİS BİNASININ TOPRAK SAHİBİ ÖZTRAK'IN İKİ BÜYÜK DEDESİ"

Konuşmasının sonunda Özztrak Önder'e teşekkür etti. Başkanvekili Önder de neden süre sınırı tanımadığını açıkladı. Önder, 6 Ocak 1961 bu meclis binasının hizmete alınma tarihidir. Bu meclis binasının toprak sahibi sayın Faik Öztrak'ın iki büyük dedesidir. Kamulaştırma sırasında Çankaya Belediyesi dahil birçok kurum ve şahıs parayla satmasına rağmen Öztrak ailesi burayı hibe etmiştir. O yüzden 1 dakikayı çok görmeyelim." dedi.