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Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti

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Meclis kürsüsünde konuşan CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'a TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder süre sınırı tanımadı. Yaptığı hareketin nedenini açıklayan Önder 1961 yılına kadar gitti.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP'li Faik Öztrak'a süre sınırı tanımayan Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in gerekçesi şaşırttı.

ÖNDER, ÖZTRAK'A SÜRE SINIRI TANIMADI

TBMM'deki bütçe görüşmeleri bir kez daha sıra dışı anlara sahne oldu. Genel Kurul'da görüşme yapan CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'a TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder süre sınırı tanımadı.

"MECLİS BİNASININ TOPRAK SAHİBİ ÖZTRAK'IN İKİ BÜYÜK DEDESİ"

Konuşmasının sonunda Özztrak Önder'e teşekkür etti. Başkanvekili Önder de neden süre sınırı tanımadığını açıkladı. Önder, 6 Ocak 1961 bu meclis binasının hizmete alınma tarihidir. Bu meclis binasının toprak sahibi sayın Faik Öztrak'ın iki büyük dedesidir. Kamulaştırma sırasında Çankaya Belediyesi dahil birçok kurum ve şahıs parayla satmasına rağmen Öztrak ailesi burayı hibe etmiştir. O yüzden 1 dakikayı çok görmeyelim." dedi.

Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMitko Tacan:

Demek ki istesek bir birimizi hoş görü ile bakıp daha mutlu mesut yaşıyabiliriz Cennet Vatan Hepimize yeter

Yorum Beğen40
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Haber Yorumlarıoturan:

1 dkiaka değil 1 sene konuşsun.

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Haber YorumlarıAkıl:

Bu parti pkk ile alakasını kesmiş olsa, örgütü lanetlese ve kürt milliyetçiliğini bıraksa yemin ediyorum bu ülkeyi ve bu iki kardeş halkı dünyada kimse tutamaz ama ne yazık ki boyunlarında örgüt tasması oldukça yazdıklarım hayalden öteye geçmez..

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Haber YorumlarıBurhan Üstün:

Siz daha mecliste anlaşamıyorsanız. Milleti nasıl duyacaksınız değilmi yani?

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