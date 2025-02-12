Zelenski'nin 'toprak takası' önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak

Zelenski'nin toprak takası önerisine Putin'den yanıt
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı

Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği Heyetini Kabul Etti

Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği Heyetini Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan Yurttaş Birlikteliği heyetini CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği heyetini kabul etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP Genel Merkezi'nde demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan Avukat Şenal Sarıhan başkanlığındaki Yurttaş Birlikteliği heyeti ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
img

Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü
img

Türkiye'nin bir komşusu daha AB üyesi oluyor
img

Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos
Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi

Cani babanın yüzünde vahşetin izleri
Osimhen'in yeni takımını duyurdular! 'Nankörler' listesine girecek

Yeni takımını duyurdular! "Nankörler" listesine girecek
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.