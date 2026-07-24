Özgür Özel oy birliğiyle YENİ Parti Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel, oy birliğiyle YENİ Parti Genel Başkanlığına seçildi.

Özgür Özel ve ekibi tarafından YENİ Parti'yi kurmak için hazırlanan başvuru belgeleri, İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmişti. Bu çerçevede YENİ Parti'ye geçmek için Özel dahil, 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

İstifaların ve başvurunun ardından, YENİ Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü'nün üstlendiği Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Burada gerçekleştirilen toplantıda Özgür Özel, oy birliği ile Genel Başkanlığına seçildi.

Toplantıda ayrıca, Parti Meclisi (PM) VE Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin de belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı