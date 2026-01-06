Özgür Özel, DYP Genel Başkanı Küpeli ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Cenk Küpeli ile bir araya geldi.

CHP lideri Özgür Özel, DYP Genel Başkanı Cenk Küpeli ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. CHP lideri Özel'e Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Özgür Karabat ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu eşlik etti.