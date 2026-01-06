Haberler

Özgür Özel, DYP Genel Başkanı Küpeli ile görüştü

Özgür Özel, DYP Genel Başkanı Küpeli ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli ile TBMM'deki makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Özel'in Genel Başkan Yardımcıları ve CHP Bursa Milletvekili de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Cenk Küpeli ile bir araya geldi.

CHP lideri Özgür Özel, DYP Genel Başkanı Cenk Küpeli ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. CHP lideri Özel'e Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Özgür Karabat ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

Ölmese günler sonra omzuna atacaklardı ama tabuta astılar
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi

İkisi için de karar verildi
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

Ölmese günler sonra omzuna atacaklardı ama tabuta astılar
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek

Ela Rumeysa Cebeci ile ilgili yeni gelişme! Adliyeye getirildi