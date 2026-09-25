Özgür Özel, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı'na değinerek 'cezaevinde kalmayacak' dedi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve belediye başkanlarına değinerek, "İddianameler hazırlansa bir gün bile cezaevinde kalmayacak kişiler Çankaya'ya hizmetten, sevdiklerinden uzak durumdalar" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneği tarafından Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen 94'üncü Dil Bayramı İzlencesi'ne katılarak Onur Ödülü aldı. Etkinliğin gerçekleştiren Çankaya Belediyesi'nin görevden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Hüseyin Can Güner ve belediye bürokratlarına değinen Özel, "Hüseyin Can Güner, hem mekan sağlayan hem de törende yerini alan belediye başkanımız maalesef şu anda belediye başkan yardımcılarımızla, belediyemizin bürokratlarıyla birlikte haksız yere tutuklu durumda. Belediye başkanı olduktan iki ay sonra bir ihaleyi iptal edip 4 milyon TL daha ucuza yaptırdığı için yani kamu zararı olmaksızın, aksine belediyenin kar ettiğini peş peşe yapılan denetimlerle kayda geçtiği halde ihaleye fesat karıştırdınız diyerek suçlanıyorlar. İddianameler hazırlansa bir gün bile cezaevinde kalmayacak kişiler Çankaya'ya hizmetten, sevdiklerinden uzak durumdalar. Yargıyı araçsallaştıran bu siyasi iktidarın kumpaslarıyla içeride olan tüm arkadaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Zeynep Oral'a bir kez ödül verdiğini ifade ederek, "Şimdi Yeni Parti'nin genel başkanı olarak ilk kez bir ödül törenindeyim ve bana da onur ödülü layık görülmüş. Onu Zeynep Oral'ın elinden almak en büyük onur" diye konuştu.

'DİL DERNEĞİ'NİN GERÇEK KONUMUNA KAVUŞTUĞU GÜNLERİN SÖZÜNÜ VERİYORUM'

Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti;

"Sevgi Özel, 1980 darbesinin kapattığı, aslında Atatürk'ümüzün vasiyetindeki gerçek mirasçı olan derneğe 24 yıldır emek veriyor. Kendisine vermiş olduğu bütün emekler için teşekkür ediyorum. Türk dilinin üzerinde gösterilen hassasiyet çok kıymetli. Bir siyasetçi olarak çok konuşan çok yanılır. Geçen seneden bu seneye Türk dilini kullanırken yaptığım hatalar için özür dilerim. Babam Türkçe öğretmenidir ama babamdan daha çok uyarıyı Sevgi Abla'mdan alırım. Bütün imkansızlıklara rağmen emek veren tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Dil Bayramımız kutlu olsun. İlk seçimlerden sonra Atatürk'ün vasiyetinin tam olarak yerine geldiği, Dil Derneği'nin gerçek konumuna kavuştuğu günlerin sözünü veriyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı