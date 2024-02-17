CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'ye sesleniyorum, korkmayın 31 Mart'ta iyi, dürüst, çalışkan insanlar birlikte olursak 31 Mart bizimdir, yarınlar bizimdir." dedi.

Özel, Pir Sultan Abdal Cemevi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP olarak bundan sonra "kim ne der" demeden, kimseden çekinmeden kendi doğrularını özgürce savunmaya devam edeceklerini söyledi. Özel, "Anayasal eşit vatandaşlık hakkı talebini dile getirmeyi sanki ifade edilemeyecek bir mesele ya da var olmayan bir eşitsizliğe itiraz olarak küçümseyenlere, küçük ya da yersiz görenlere karşı ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak diyorum ki, anayasal eşit vatandaşlık hakkı tanınana ve sonuna kadar yaşanana kadar bu toplumun yanındayız, omuz omuzayız, kol kolayız." diye konuştu.

Özel, Meclis'ten çıkacak kanunla, Cumhurbaşkanının onayı ve Resmi gazetede yayınlanmasıyla cemevlerinin yasal bir ibadethane kabul edilmesine kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 'Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Evi Başkanlığı' adı altında Alevilerin inançlarını bir ibadet değil de bir kültürel faaliyet olarak gören, onların ibadethanesini bir zamanlar dediği gibi 'Cemevi cümbüş evi' mantığıyla kültürün, sanatın bir parçası ilan edenlere karşı günün birinde bu ülke Sünnilere hangi imkanları tanıyorsa, Alevilere de o imkanları tanıyana, onların bu haklarını görene kadar sizinle birlikte mücadele edeceğiz."

CHP'nin aday belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamladığını ifade eden Özel, bundan sonra hep beraber sokaklarda, meydanlarda, kahvelerde, evlerde, beldelerde, köylerde büyük bir mücadele başlayacağını kaydetti.

Yerel seçimde iki anlayış, iki ittifakın yarışacağını, bunlardan birinin Cumhur İttifakı olduğunu belirten Özel, "Hedefleri belli. Yapacakları iş ne sosyal donatı alanıdır, ne sosyal yardımdır, ne halkçı belediyeciliktir, ne başka bir şeydir. Ajandalarında şu var, Ankara'ya Ankara'yı parsel parsel satan, peşkeş çeken Melih Gökçek zihniyetini geri getirmek." ifadesini kullandı.

"Karşısında bir ittifak var mı?" diye soran Özel, şunları söyledi:

"Bunun karşısında ikinci bir ittifak, çok güçlü bir ittifak. Aslında kendine inandığında, güvendiğinde Cumhur İttifakı'nın yanından bile geçemeyeceği bir ittifak var. O ittifakın adı ' Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı'nda Alevi olsun, Sünni olsun eşitliği savunan herkes var. Türkiye İttifakı'nda Kürt olsun Türk olsun kardeşliğe inanan herkes var. Türkiye İttifakında 'sağcı olsun, solcu olsun, belediyeler namuslu yönetilsin, israf olmasın, dayanışma olsun, garibe, fukaraya sahip çıkanlar olsun, rantçıların yerine halkçılar olsun' diyen herkes var. Türkiye İttifakı'nda karşı tarafın despotluğuna karşı demokratlar var. Sosyal demokratlar var, muhafazakar demokratlar var, milliyetçi demokratlar var. Ama Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne inanan bütün demokratlar var. Türk demokratlar olduğu gibi Kürt demokratlar da var. Alevi'si, Sünni'si var, Çerkez'i var, Laz'ı var ama bizim içimizde iyi insanlar, güçlü karakterler, bu ülkeyi seven bütün namuslu insanlar var.

Türkiye'ye sesleniyorum, korkmayın 31 Mart'ta biz birlikte olursak, iyi insanlar birlikte olursak, dürüst insanlar birlikte olursak, çalışkan insanlar birlikte olursak bu ülkede Cumhuriyet'e inanan, Atatürk devrimlerine inanan, Atatürk'le ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla bir sorunu olmayan, onlara husumet değil, hayranlık duyan bizler birlikte olursak 31 Mart bizimdir, yarınlar bizimdir."

Özel, bir gazetecinin, "İzmir ve Hatay'da beşinci anketin devam edeceği" yönündeki ifadesini anımsatması üzerine, "Değişen bir şey yok. Henüz genel merkeze gitmedim, gidelim bugün bakarız." dedi.

Törene, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı. Törende, Pir Sultan Abdal Derneği Semah grubunun gösterisinin ardından Mercan Erzincan konser verdi.