CHP Genel Başkanı Özel: "Biz her zaman Türkiye'nin birliğini, uluslararası meselelerde siyaset üstünde ele alınmasını savunduk"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı Türkiye'nin birliğini vurgulayarak, uluslararası meselelerde siyaset üstü yaklaşımın gerekliliğini savundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Biz her zaman Türkiye'nin birliğini, uluslararası meselelerde siyaset üstünde ele alınmasını savunduk" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Kağıthane'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde partililere seslendi. ABD-İsrail tarafından İran'a yönelik saldırılara değinen Özel, "İran'a demokrasi gelmesini beklesek de, bu işi yapacak olan İranlıların kendisidir. Ellerde Iraklıların kanı olanlar, Netenyahu gibiler İran'a demokrasi getiremez. Buna sessiz kalan herkes bu suçun ortağıdır. 160 tane kız çocuğu ABD-İsrail bombalarıyla öldürüldü, Batı sessiz. Gözü dönmüş İsrail, dizginlenemez Trump bunları yapınca herkes Türkiye'nin güvenliğini konuşmaya başladı. İç cephe kuvvetli olsun dendi. Biz her zaman Türkiye'nin birliğini, uluslararası meselelerde siyaset üstünde ele alınmasını savunduk" dedi. - İSTANBUL

