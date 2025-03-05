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Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili net tarih verdi. Özel, "Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde, 1 milyon 700 bin üyemizin doğrudan sandık başına gideceği bir seçimle adaylık unvanını resmiyete kavuşturacaktır." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu toplantısında konuştu. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti.

ÖZEL'DEN "İMAMOĞLU" AÇIKLAMASI

CHP'deki ön seçime de değinen CHP lideri Özel şunları söyledi: "Baskıları ve iktidar güdümlü yargı tacizlerini hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Biz, bu sürece edilgen bir direnişle değil, meydan okuyan bir ayağa kalkış ve itirazla başkaldırıyoruz.

"23 MART'TA ADAYLIĞI RESMİYETE KAVUŞACAK"

Türkiye'nin, dünyanın en bilinen güç imparatorluklarına başkentlik yapmış gözbebeğimiz İstanbul'un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde, 1 milyon 700 bin üyemizin doğrudan sandık başına gideceği bir seçimle adaylık unvanını resmiyete kavuşturacaktır.

Çok adaya açık bir süreçte, kendisine duyulan güven ve uğradığı saldırılara karşı gelişen toplumsal sahipleniş, bu ön seçimde onu tek aday konumuna getirmiştir. Ancak bu durum, yalnızca kendisine değil, partimize de arkasına milyonları katma sorumluluğunu yüklemiştir."

MANSUR YAVAŞ: MASADAKİ DİĞER SEÇENEKLER HER ZAMAN GÜNDEMDEDİR

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin şunları söylemişti: "Ön seçim hayırlı olsun. Onun haricinde söyleyecek bir şeyimiz yok, izliyoruz. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir; o kadar söyleyeceğim."

Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (38)

Haber YorumlarıCahi Savar:

Sayın Özel senden de bir şey olmaz!.. Kıoıçdaroğlunun devamı gibisin..

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Yorum Beğenme14
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Haber Yorumları48m4fvhbqy:

Özgür. Özeli’i genel başkan yapan Ekrem İmamoğludur.Bundna dolayıdır ki Ekrem’in başkanlık adayını destekliyor..

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Haber YorumlarıMr Camel:

mansur başkanın devre dişi bırakmasının bedelini ödeyecek özer de kiliçdaroğlu yolunda sanki akp ye calışıyorlar

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Simdiden kavgaya basladilar. Ozgur Beye sormak gerekiyor, CHP’nin genel baskani olarak, Sen niye aday degilsin? Eger eksiklerin varsa, Mustafa Kemail’in koltugunda niye oturuyorsun?

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Haber YorumlarıSEN BİLME:

Seçimi Tıpkı Kılıçdaroğlu gibi AKP ye hediye etmiş oldular.. Hiç bir partinin tarafı değilim.. ama net gördüğüm bu.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Hahahaha. Yahu bunlar komedi üçlüsü olmuşlar. Bakalım Mansur yavaş bunları yola koyabilecek mi?

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Haber YorumlarıGerçek:

Bu işler satranç oyunu. Ekrem ve Mansur başkanların ikiside aday olacak. Milletin istediği kimse ona bakacaklar. Biri düşük çıkınca seçimde diğeri yola devam edecek. Amaç 1.turu riske atmamak. Gönlüm Mansur başkandan yana

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

BUNLARIN HEPSİ ÇENE SUYU ÇORBA BUNLARDAN Bİ CACIK OLMAZ HIRSIZLARI DOĞMAMIŞ BEBELERİN YETİMLERİN HAKLARINA DOLAYLI YOLLARDAN CEPLERİNE İNDİREN İNSANLARI SAVUNAN YAYGARALAR KOPARANLARIN NEYİNE GÜVENELİM

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Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıÖmer Yüksek:

Özgür oğlum sen daha toysun. Siyasette 24 saat bile çok büyük bir zamandır. Mansur başkanın geçmişine bak, önünü Devlet bahçeli bile kesemedi, sen nasıl keseceksin üstelik arkasında dev bir halk desteği varken ?

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Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarıkadiroecal:

Bu tip kafalar CHP de olduğu sürece AKP ve MHP de değişim olmaz ve RTE daha 3 defa Aday olur . CHP sil baştan değişmesi için Halk Türkiye’nin Selenskisi Ekremosa tepki ve hayır demesi gerek ama CHP seçmenide maalesef aynı duman Kafa

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Yorum Beğenme8
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