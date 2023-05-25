Özgür Özel: Pazar Günü Bir Devri Kapatabilirsiniz

'PAZAR GÜNÜ BİR DEVRİ KAPATIP, BİR DEVRİ AÇABİLİRSİNİZ'

?CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bucak programının ardından Burdur kent merkezinde Şeker Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslendi. "Bu pazar gelince ne olacak? Emeklilerin yüzü gülüyor. Neden gülüyor biliyor musunuz?" diyen Özel, şöyle konuştu:

Mesut MADAN/BURDUR,