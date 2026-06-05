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Özel: Bu yürüyüşün parolası kararlılıktır

Özel: Bu yürüyüşün parolası kararlılıktır
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Amasya'da halka hitap ederek partisine kumpas kurulduğunu savundu ve 'Gerekirse baş veririm ama boyun eğmem' dedi.

ÖZGÜR ÖZEL, AMASYA'DA HALKLA BULUŞTU

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Tokat'taki programlarının ardından Amasya'da halkla buluştu. Amasya Künç Köprüsü'nde konuşan Özel, partisine kumpas kurulduğunu savunup, "Bambaşka bir gecede bambaşka duygularla buradayız. Elbette kızgınlığınızı, öfkenizi anlıyorum. Ancak bu öfke sözleri yerine, bizim bu öfkeyi dirence, mücadeleye, kararlılığa çevirip öfke sözlerini umut ve kararlılık sözlerine dönüştürüp, bu bize kurulan kumpası alt üst edip, hesapları bozup, hep birlikte iktidara yürümemiz lazım. Bunun için öfke sözleri yerine umut ve kararlılık sözlerini istiyorum" dedi.

'PARTİMİZE BİR OYUN KURDULAR'

Birilerinin bir plan yapıp, oyun kurduğunu söyleyen Özel, "24 yıldır seçim kaybetmeyen, 13 kere seçimlerden birinci çıkan birileri; 47 yıldır ikinci, üçüncü parti olmuş, bazen baraj altında kalmış ama hiç birinci parti olmamış partimizdeki değişimi görünce, sizin bize ve kadrolarımıza inancını görünce, kadrolara inancımızı görünce, sadece değişim kurultayından 5 ay sonra, 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptığımızı, Türkiye'de yüzde 65 nüfusuna ulaştığımızı ve başarılı belediye başkanlarımızla iktidara yürüdüğümüzü görünce partimize bir oyun kurdular. Bir kumpas kurdular. Son 4 seçimdeki mazbatayı alan genel başkanı, son 3'ü geçerli oyların hepsini alan genel başkanı, sizin desteğinizle, oyunuzla seçilen genel başkanı 6 sene önce pandemide yapılan kurultaya gidip o kurultayı getirerek, bu yürüyüşü kesmek ve bizi durdurmak için partiye kumpas kurdular. Şunu bilin, gerekirse baş vereceğim ama boyun eğmeyeceğim. Şunu bilin, bir kez daha bir seçim akşamında bir kez daha kahrolmanıza, üzülmenize, ağlamanıza izin vermeyeceğim. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ne bedel ödenecekse, ne mücadele verilecekse bunların hepsini gözü aldım. Ayrılık gayrılık içinde değiliz. Asla ne bölünmenin ne kavganın peşindeyiz. Ama bencilliğin, koltuk hevesinin peşinde değil, hepimizin özlediği iktidarın peşindeyiz. Ekrem Başkan da bizimdir, Mansur Başkan da bizimdir. And olsun ki bizim kendi adımıza hiçbir beklentimiz olmadı, olmayacak. Ama kişisel beklentilerin bu millete bir hezimet daha yaşatmasına izin vermeyeceğim" diye konuştu.

Şerife Serap KARA/AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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