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Özgür Özel: O küfürleri kendi anneme edilmiş sayarım

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Saraçhane'de gerçekleşen protestolarda göstericilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine yönelik hakaretler sarf etmesi büyük tepki çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel "O küfürleri kendi anneme edilmiş sayarım" diyerek hakaret içerikli söylemleri kesin bir dille reddetti. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakaretler sonrası 43 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul'da, 19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, altıncı gecesinde Saraçhane Meydanı'nda devam ederken, geceye damga vuran gelişme, küfür tartışması oldu.

BAKAN YERLİKAYA: 43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Bakan Yerlikaya, olayla ilgili olarak 43 kişinin gözaltına alındığını, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadeleri sert şekilde kınadı.

ÖZEL HAKARET İÇERİKLİ SÖYLEMLERİ KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşananlarla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine ve ailesine edilen küfürlere sert tepki gösterdi. Özel, "O küfürleri kendi anneme edilmiş sayarım. Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir.

Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Bu küfür edenlerle, Saraçhane'de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın. Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: O küfürleri kendi anneme edilmiş sayırım

Özgür Özel: O küfürleri kendi anneme edilmiş sayarım
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (39)

Haber YorumlarıUmut güneş:

gün gelecek akp nın yolsuzluklarıda yargılsnscsk iftıracı parti sızı

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme550
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Haber Yorumlarıcevdet çelik:

Anası babası belli olmayanlar başkalarının kutsallarına küfür ederler. Terbiyesizlikten başka bir şey degil.

Yorum Beğen518
Yorum Beğenme26
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Haber Yorumlarır58w6gm9nj:

o 43 kişi şuan cinsiyet değişimini yaşıyorlardır

Yorum Beğen459
Yorum Beğenme64
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Haber YorumlarıMevlüt:

O 43 şüphelinin varya...

Yorum Beğen349
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

o RUZ pu cocuk ları chpeliler sabırla bekleyin yakında hepinizin ilacı verilecek

Yorum Beğen218
Yorum Beğenme95
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Saraçhane de gerçekleşen protestolarda şarkıcı ünlüler görünmüyor nedense. herhalde fark ettiler konser vurgunu bu saatten sonra çok zor olur diye.

Yorum Beğen256
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Haber Yorumlarıidris Demirci:

Birileri veya daha fazlası da çıkıp sizin hiç bir günahı olmayan ananıza küfrederse ne olacak

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Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıBurhan:

İyi o zaman sen say biz de kabul ediyoruz

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Haber YorumlarıGokhan Y :

Dunku konusmayi dinledim. Ozgur ozelde ses mes gitmis bi de o sogukta bir kac zivanadan cikmisi zapt etmeye calisiyor.

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıAli Kemal:

İnsanlari Insanlikdan çıkaranların Insanliklari da sorgulanmali,eli kanlı,Ülkeyi soymuş sogana cevirmis birine bu tepkilerin gelmesi normal bence ama anasına edincege kadar kendisine edilebilirdi!.

Yorum Beğen7
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