CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki kooperatif mağduriyetine ilişkin, "Geçtiğimiz ay duran kooperatiflerin hepsinin harekete geçtiğini büyük bir memnuniyetle gördük. Birinci etabın anahtar teslimlerine başladık. Yıl sonuna kadar birinci etabın tamamen tamamlanacağını, anahtarlarının verileceğini müjdeledik." dedi.

Özel, İzmir'de Buca Belediyesi tarafından yaptırılan Edip Akbayram Etüt Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Sporium Merkezi'nin açılışında, CHP'li belediyelerin çalışmalarının engellendiğini ileri sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin geri adım atanların, susanların, eğilenlerin ve teslim olanların değil, aksine süngünün üzerine koşanların partisi olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Buradan bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına, içeride direnenlere, mücadelelerinde sabır ve direnç gösteren, sokakta çalışanlara, emek verenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yolun sonu aydınlıktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, içeri de atsalar, her türlü kötülüğü de yapsalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşü engellenemez. Karşımızda seçimden kaçan, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in en önemli kazanımı sandığa borçlu olduğu iktidarını şimdi sandıkta kaybedeceğini gördüğü için rakiplerini azaltan, rakiplerine saldıran ve seçimden korkan bir iktidar var."

Özel, konuşmasının ardından açılışı yapılan merkezleri Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve beraberindekilerle gezdi.

Daha sonra Karabağlar Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Karabağlar Dönüşüm Modeli Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Tasarım Projesi" tanıtımına katılan Özel, ilçede kentsel dönüşümün vaktinin geldiğini söyledi.

İzmir'deki kooperatif sorunlarına da değinen Özel, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz ay duran kooperatiflerin hepsinin harekete geçtiğini büyük bir memnuniyetle gördük. Birinci etabın anahtar teslimlerine başladık. Yıl sonuna kadar birinci etabın tamamen tamamlanacağını, anahtarlarının verileceğini müjdeledik. Bu, İzmir'de çok büyük moral motivasyon yarattı. Her birisi ilerliyor. Kooperatif mantığı içinde yıllar önce çok küçük paralar söylenmiş o günkü maliyetlerle. Arada uzlaşılar sağlandı, fiyatlar güncellendi, bütün kooperatifler harekete geçtiler ve bu konuyu memnuniyetle takip ediyoruz.

Bir tek 7. etapta bir sorunumuz vardı. Bugün 7. etabın da sorununun çözüldüğünü, çalışmaların başladığını, geçen ay Örnekköy'de ilk anahtarları teslim ettiğimiz gibi 7. etabın da artık yoluna girmekte olduğunu ve bunların İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle geçtiğini ki bunu çok önemsiyoruz. İzmir'de bir kangrene dönmeye çalışan ve birilerinin bunu siyasete alet etmeye çalıştığı bir sorunun da konut yönünden çözülmekte olduğunu büyük memnuniyetle takip ediyoruz."

Özgür Özel, kentsel dönüşüm çalışmalarının yerel yönetimlere bırakılması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İyi bir yönetim, yerel yönetimlere kentsel dönüşüm konusunda tam yetki ve tam destek vermeli. Kaynağıyla yurt dışından bulabileceği uygun finans modelleriyle kendisinin çeşitli kaynaklarını kullandırarak, her türlü desteği vererek bu işin yerel yönetimlere bırakılması lazım. Çünkü bu iş yerelde hallolacak bir iş ve sizi dinleyen, anlayan, seven ve doğrudan sizin oylarınızla seçilmiş kişilerin yapması gereken bir sorumluluk. Yoksa Ankara'daki bir bürokratı kim arayacak, bulacak, hesap soracak, kim kapısına gidecek? O yüzden aslında bütün kentsel dönüşümlerin belediyelere bırakılması ve kolaylaştırılması lazım. Maalesef bilhassa hiç hak etmediği üvey evlat muamelesini bu iktidardan gören İzmir, kentsel dönüşümde hep geride bırakıldı. Belediyelerin projelerine hep böyle mesafeli yaklaşıldı ve bir türlü yıllardır istedi ama istenen sonuç alınamadı."

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da projeye ilişkin sunum gerçekleştirdi.