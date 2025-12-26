KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izlemek üzere başkent Lefkoşa'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izlemek üzere başkent Lefkoşa'ya geldi. Özel, KKTC'deki temasları kapsamında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığına seçilen Sıla Usar İncirli'ye tebrik ziyaretinde bulundu. CHP Genel Başkanı, CTP merkezine gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Özel ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Özel, görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserine katıldı. - LEFKOŞA