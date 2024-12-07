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Özgür Özel, Kilis'te Sinirlendi

Özgür Özel, Kilis'te Sinirlendi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te yaptığı konuşma sırasında CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in hatırlatmaları üzerine sinirlenerek tepki gösterdi. Özel, Atatürk kongre merkezi yapımından bahsettiği sırada Meriç'in 'Bugün kurtuluş günü' demesi üzerine 'Dur abi biliyorum' diyerek sinirlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı etkinlikler için geldiği Kilis'te kendisine hatırlatma yapan CHP Gaziantep Milletvekili Meriç'e sinirlendi.

CHP genel Başkanı Özel, Kilis'te konuşma yaparken kulağına fısıldayan CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e 'Dur abi biliyorum' deyip sinirlendi. Özel, "Eski hal binasının olduğu yere Gazi Mustafa Kemal Atatürk kongre merkezini yapıyoruz" dedi. Bu sırada Meriç, "Bugün kurtuluş günü" deyince, sinirlenen Özel, "Dur abi biliyorum" diyerek sinirlendi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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