Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na Taziye Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşini kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Özgür Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na taziyede bulundu.