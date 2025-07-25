Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na Taziye Ziyaretinde Bulundu

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na Taziye Ziyaretinde Bulundu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşini kaybeden eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu taziye ziyaretinde buldu. Özel, ziyaretine önceki genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşini kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Özgür Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na taziyede bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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