Özgür Özel, Kartalkaya Yangınındaki Yaralıları Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralananlara, tedavi gördükleri Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyarette bulundu.

Özel, beraberindeki heyetle, yaralıların bulunduğu servisleri ziyaret etti.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, böyle günlerin ve korkuların bir daha yaşanmaması için herkese sorumluluklar düştüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin yöneltilen soru üzerine Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başhekimimiz mutlaka daha detaylı açıklama yapacaktır ama genelde hep iyiye gittiği söylendi, çocuklar gayet iyiydi. Bir yoğun bakımda, bizim de ziyaret etmediğimiz, durumu ciddi olan bir hasta var ama onunla ilgili detaylı bilgiyi doktorların vermesi daha doğru olur. Genelde ziyaret ettiklerimizin hepsinin durumu iyiye gidiyor. Ameliyat olacak olan, kırıkları olan, tedavileri sürecek olan, yarın taburcu olacak olanlar var. Yaralılar arasında herhalde 12-14 çocuk ziyaret ettik ama yine de rakamları içeriden almak daha doğru olacaktır. Hayatını kaybedenlerle ilgili detaylı açıklamayı Sayın Ali Yerlikaya'dan bekliyoruz. Bu gece geç saatlerde de olsa rakamlarla ilgili son durumu paylaşacağını söylemişti, ben de bekliyorum."

Ziyarette Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, milletvekilleri Türker Ateş, Deniz Demir, Talih Özcan ve Ayça Taşkent ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan eşlik etti.