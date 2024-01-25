Üye Girişi
Haberler

Özgür Özel'in Tunceli konuşması eski HDP'li vekil Ferhat Encu'yu kızdırdı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

CHP lideri Özgür Özel'in Tunceli ziyareti sırasında "Yüreğinde Atatürk sevgisi olan Dersim'imizin güzel insanları" ifadesini kullanması milliyetçi çevrelerin tepkisini çekerken Atatürk vurgusu ise eski HDP Milletvekili Ferhat Encu'nün eleştirine neden oldu. Encu, Özel'in konuşmasında kullandığı ifadelere "Sanki Dersim katliamı hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar." diyerek karşı çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli ziyareti sırasında kentin eski adı Dersim'i kullanmış, Özel'in sözleri milliyetçi ve iktidara yakın çevrelerin tepki konusu olmuştu. Özel'in konuşmasında geçen "Atatürk" vurgusu ise eski HDP Milletvekili Ferhat Encu'nun eleştirisini beraberinde getirdi. Encu, Dersim İsyanı'nı hatırlatarak "Hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

"SANKİ DERSİM KATLİAMI HİÇ YAŞANMAMIŞ GİBİ..."

CHP'nin HDP/DEM Parti ile gizli bir ittifak içerisinde olduğu iddiaları Özel'in liderliğe gelmesiyle yoğunlaşırken eski HDP Milletvekili Ferhat Encu, Özel'in Tunceli ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından tepki göstererek "Sanki Dersim katliamı hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar. Sanki saydıkları isimlerin hiç bir sorumluğu yokmuş gibi konuşuyorlar. Bunu da Dersim'de yapıyorlar." dedi.

"TAYYİP BEY İSTEMİYOR DİYE DEM'LE İLİŞKİMİZİ KOPARACAK DEĞİLİZ"

Özgür Özel, tartışmalara neden olan konuşmasında "Yüreğinde Atatürk sevgisi olan Dersim'imizin güzel insanları." ifadelerini kullanarak "Şuradan ilan ediyoruz ki bizim DEM Partisiyle Tayyip Bey istemiyor diye ilişkimizi koparacak kadar seçmenine saygısız değiliz." demişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ferhat Encü Özgür Özel Tunceli Hukuk 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA 25 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı son dakika ne oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi?
1000

Yorumlar (1)

Abdullah Ağaç.:

Demle İlişkinizi Koparmayın . Olurmu Siz Kardeşssiniz Yapmayın Daha Milleti Satıp Şahit Askerleirmiz varken eminim kapılar arkasından gülüyorsunuz.

4
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title