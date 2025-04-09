Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz

CHP'de 6 Nisan Pazar günü yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel yeniden genel başkan seçilirken, son kongreyle ilgili de tartışmalar başladı. 2023 yılındaki kongreyle ilgili dava süreci sonuçlanmamışken son kongreyle ilgili de usulsüzlük iddiaları dile getirildi. Gazeteci-yazar Nuray Başaran, TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında yaptığı açıklamada, kurultaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusu yapıldığını duyurdu.

BERHAN ŞİMŞEK ADAY OLAMAMIŞTI

CHP İstanbul eski Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan adaylığı için yeterli imzaya ulaştığını ancak divanın başvurusunu kabul etmediğini söylemişti. Delegelerin kararıyla genel başkanlık için aday olmaya karar verdiğini belirten Şimşek, "İmzaları topluyoruz, aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim. Partililer de delegeler de şahit, salondan içeriye girebiliyor musunuz? Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil" diye konuştu.

Genel başkan adaylığı için 97 imza topladığını ancak adaylık başvurusu yapamadıklarını ifade eden Şimşek, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda listelerin Başkanlık Divanı'na 4 saat sonra verildiğini öne sürdü.

KONGRE İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

6 Nisan'da yapılan kurultayda tek aday olan Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçilmişti. CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yapıldığı aktarıldı.

"BERHAN ŞİMŞEK'İN NASIL ADAY YAPILMADIĞI DİLEKÇEDE YER ALIYOR"

Programa katılan gazeteci Nuray Başaran, YSK'ya yapılan 4 sayfalık itiraz dilekçesini yayımladı.

Başaran şunları kaydetti:

"Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK'ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor. CHP'li akademisyen Kemal Çiftçili 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi. Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor."

BERHAN ŞİMŞEK: KURULTAY İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPMADIM

CHP'nin 6 Nisan'da yaptığı olağanüstü kurultayda adaylık için gerekli şartları sağlayamadığı için seçime giremeyen eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in kurultayın iptali için YSK'ye dilekçe verdiği iddia edilmişti.

Konuya ilişkin iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden reddeden Şimşek, ''Bazı televizyon kanallarında ve sosyal medyada benim de genel başkan adayı olduğum 21. olağanüstü kurultay'la ilgili çıkan haberler asılsızdır. İptal için herhangi bir başvurum olmadı. Bu konuda asparagas haber yapan gazeteci kılıklı trollere itibar etmemenizi rica ederim'' dedi.