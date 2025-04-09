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Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz

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CHP'de 6 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultay sonrası tartışmalar başladı. Berhan Şimşek'in saati kaçırdığı için aday olmadığı kurultaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yapıldığı ifade edildi. Dilekçede "Kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık" ifadeleri yer aldı.

CHP'de 6 Nisan Pazar günü yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel yeniden genel başkan seçilirken, son kongreyle ilgili de tartışmalar başladı. 2023 yılındaki kongreyle ilgili dava süreci sonuçlanmamışken son kongreyle ilgili de usulsüzlük iddiaları dile getirildi. Gazeteci-yazar Nuray Başaran, TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında yaptığı açıklamada, kurultaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusu yapıldığını duyurdu.

BERHAN ŞİMŞEK ADAY OLAMAMIŞTI

CHP İstanbul eski Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan adaylığı için yeterli imzaya ulaştığını ancak divanın başvurusunu kabul etmediğini söylemişti. Delegelerin kararıyla genel başkanlık için aday olmaya karar verdiğini belirten Şimşek, "İmzaları topluyoruz, aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim. Partililer de delegeler de şahit, salondan içeriye girebiliyor musunuz? Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil" diye konuştu.

Genel başkan adaylığı için 97 imza topladığını ancak adaylık başvurusu yapamadıklarını ifade eden Şimşek, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda listelerin Başkanlık Divanı'na 4 saat sonra verildiğini öne sürdü.

Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz

KONGRE İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

6 Nisan'da yapılan kurultayda tek aday olan Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçilmişti. CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yapıldığı aktarıldı.

Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz

"BERHAN ŞİMŞEK'İN NASIL ADAY YAPILMADIĞI DİLEKÇEDE YER ALIYOR"

Programa katılan gazeteci Nuray Başaran, YSK'ya yapılan 4 sayfalık itiraz dilekçesini yayımladı.

Başaran şunları kaydetti:

"Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK'ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor. CHP'li akademisyen Kemal Çiftçili 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi. Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor."

BERHAN ŞİMŞEK: KURULTAY İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPMADIM

CHP'nin 6 Nisan'da yaptığı olağanüstü kurultayda adaylık için gerekli şartları sağlayamadığı için seçime giremeyen eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in kurultayın iptali için YSK'ye dilekçe verdiği iddia edilmişti.

Konuya ilişkin iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden reddeden Şimşek, ''Bazı televizyon kanallarında ve sosyal medyada benim de genel başkan adayı olduğum 21. olağanüstü kurultay'la ilgili çıkan haberler asılsızdır. İptal için herhangi bir başvurum olmadı. Bu konuda asparagas haber yapan gazeteci kılıklı trollere itibar etmemenizi rica ederim'' dedi.

Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (51)

Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Chp,nin iktidar olduğunu düşünemiyorum baskı, şantaj, hırsızlık, yolsuzluk alacak başını gidecek Ekonomiyi en az 30 sene düzelemeyecek şekilde batıracaklar İsrail'e istediği her şeyi verecekler yerli silah yapanlar bir bir ortadan kaldırılacak Türkiye başta İngiltere ve İsrail'in Türkiye'ye tayin ettiği çıtaya çekilecek Ürdün gibi geri kalmış bir ülkeye döndürüleceğiz

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

hukumetın ekmegıne yag surmeyın kardesım..suanda en buyuk gundem ekonomı ve huzur olmalı..bıktık artık ..

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Haber Yorumlarıuğur turhan:

Şimşek ne ayaksın sen? Geç kalmışsın utanmaz!

Yorum Beğen180
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Haber YorumlarıTekin Avci:

Bunu yapan ya Haindir yada akp kumandali

Yorum Beğen155
Yorum Beğenme203
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Samancılar soruyorum.Bunlarmı iktidar olacak.Hadi oldular bunlarda bukadar şaibe varken nesine güvenecek millet. Size soruyorum Atatürk'ün partisinde kaçtane gerçek Atatürkçü kaldı. Ama sizin gibi samancılar göre durum farklı tabi.Hiç biriniz Atatürkçü olamadığınız için.Bi eylem yaparsınız bütün illegal örgütler sizinle beraber.Yazık ettiniz Bu partiye.Ama sizin için fark edermi kavanoz kapağı da aday olsa oy verenler siniz.

Yorum Beğen223
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Haber YorumlarıVatandaş:

her seyiniz şaibeli

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Haber Yorumlarıalbatros :

hayır sanki başabaş bir yarış varmış da kazanamamış gibi... aday olsa kazanabilecek sanki... akp nin ekmeğine yağ sürmekten başka işi yok g.zekalıların (belki de görevleri odur?)

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme127
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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Sen kaç paraya..

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme71
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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Sen kaç paraya ...

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme64
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Haber YorumlarıMeryem çelik:

Bunların hepsi oyun şuan iklim kanunu meclisde oylaniyor iklim kanununa hayır millet olarak aklımızı başımıza alalım çünkü bizi kötü gunler bekliyor iklim kanununa hayir

Yorum Beğen74
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