Özgür Özel - İbrahim Kalın görüşmesine damga vuran isim! Kapının arkasına geçip...

Özgür Özel - İbrahim Kalın görüşmesine damga vuran isim! Kapının arkasına geçip...
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Özgür Özel - İbrahim Kalın görüşmesine damga vuran isim! Kapının arkasına geçip...
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki isim dışında kimse yer almadı. Bu isimler dışında odaya girmek isteyenlere ise kapının arkasına geçen kadın engel oldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Kalın ve Özel'in görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

SADECE İKİ İSİM İÇERİ ALINDI

Edinilen bilgilere göre, toplantıya iki isim dışında kimse alınmadı. İkilinin görüşmesi öncesi bir kadının Özel'in yanından geçerek odaya girdiği ve kapının arkasına geçerek içeri girmek isteyenlere engel olduğu görüldü.

Özgür Özel - İbrahim Kalın görüşmesinde ilginç anlar: Sadece iki isim odaya alındı

EN UZUN GÖRÜŞME OLDU

Özel ve Kalın önce baş başa görüştü, ardından Kalın, CHP heyetine sunum yaptı. Kalın'ın CHP mesaisi, 1 saat 45 dakika ile siyasi parti ziyaretleri arasındaki en uzun görüşme oldu.

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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

kimdir bu kadın onuda açıklayın

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Mitci

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıSer_hat:

Ilımlaşma mı var acaba...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarıcelal ödemiş:

VALLA MİLET HAKKINDA KAPALI KAPILAR ARDINDA TOKALAŞMALAR, YUMUŞAMALAR. HEP BİRLİKTE DEMLENMEYE KARAR VERDİLER. İŞLERİNE GELİNCE ALENEN MİLLETİ REFERANDUMA ÇAĞIRIRLAR AMA TERÖR İLE İLGİLİ KONULAR KAPI ARKASI. HANİ BÜLENT ARINÇ KOZMİK ODALARI FETÖ İÇİN DAĞITIRKEN HER SEY ARTIK ORTADA OLACAK GİZLİ OLMAYACAK DİYORDU. DEVLETİN SIRLARINI DAĞITTILAR KENDİ SIRLARI KAPI ARKASI..

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMehmet Karacan:

He he herkes bitmiş pkk yı canlandırmak için harekete geçmişler. cahili cühela

yanıt8
yanıt4
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