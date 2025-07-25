Özgür Özel - İbrahim Kalın görüşmesine damga vuran isim! Kapının arkasına geçip...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Kalın ve Özel'in görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

SADECE İKİ İSİM İÇERİ ALINDI

Edinilen bilgilere göre, toplantıya iki isim dışında kimse alınmadı. İkilinin görüşmesi öncesi bir kadının Özel'in yanından geçerek odaya girdiği ve kapının arkasına geçerek içeri girmek isteyenlere engel olduğu görüldü.

EN UZUN GÖRÜŞME OLDU

Özel ve Kalın önce baş başa görüştü, ardından Kalın, CHP heyetine sunum yaptı. Kalın'ın CHP mesaisi, 1 saat 45 dakika ile siyasi parti ziyaretleri arasındaki en uzun görüşme oldu.