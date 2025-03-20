Özgür Özel: Tutuklansa da adayım Ekrem İmamoğlu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tutuklanması halinde de Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu iki ayrı suç nedeniyle gözaltına alındı. İmamoğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ederken; İmamoğlu'nun tutuklanması durumunda CHP'nin nasıl bir adım atacağı da merak konusu oldu.

"TUTUKLANSA DA ADAYIMIZ İMAMOĞLU"

Özgür Özel Reuters'a yaptığı açıklamalarda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması durumunda da aday olarak göstereceklerini söyledi. Özel, "İmamoğlu gözaltında ama Pazar günü kuracağımız sandığı değiştirmiyoruz; İmamoğlu'nu aday olarak ilan edeceğiz. Tutuklansa da adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" ifadelerini kullandı.

"ADAY OLMASININ ÖNÜNDE ENGEL VARSA..."

"Resmi seçim takvimi geldiğinde aday olmasının önünde engel varsa, başvuru yapamayacak durumdaysa o zaman onun yerine biri aday olup bu seçimi kazanır" diyen Özel, "O bir kişinin kim olacağına da yine üyelerimiz, kamuoyu karar verir; en büyük destek kime ise onu seçeriz. B ve C planımız var ama bunlar İmamoğlu'nu bir kenarda bırakmak, unutmak ve başka bir işe yönelmek değil. Resmi aday gösterme gününe kadar hukuk mücadelemiz sürecek; İmamoğlu'nun hukuken de aday olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KAYYUM SORUSUNA YANIT

Öte yandan Özgür Özel, olası kayyum kararında nasıl hareket edeceklerine ilişkin soruya da yanıt verdi. Özel, olası kayyum kararında belediye binasından çıkmayarak kayyuma direneceklerini belirtti.

"GÖZALTI KARARI CHP'NİN OYLARINI ARTTIRACAK"

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin oylarını arttıracağını belirten Özel, Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecekteki herhangi bir seçimden korktuğunu ifade etti.

İMAMOĞLU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.