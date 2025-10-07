Özgür Özel, Finlandiya Parlamentosu Heyetiyle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Johannes Koskinen ve beraberindeki heyetle görüştü.

Özel'in Meclis'teki makamındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeye, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan ve Gökçe Gökçen, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Dışişleri Komisyonu Üyesi Utku Çakırözer, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ile Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak da eşlik etti.