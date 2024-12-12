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Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak

Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerde yaşadığı sonuçları genel seçimlerde de yaşayacağını iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2024 Yerel Seçimleri'nde ortaya çıkan sonucu hatırlatan CHP lideri, "'CHP'yi yönetmek Türkiye'yi yönetmekten daha zor' sözüne katılıyor musunuz'" sorusuna yanıt verdi.

"ERDOĞAN YERELİN TADINA VARDI"

"Hayır. CHP'yi de gayet güzel yönetiyoruz, Türkiye'yi de CHP'yi yönettiğimizden de güzel yönetiriz" diyen Özel, "CHP'nin kendine özgü meselelerini zorluklar olarak değil de güçlü yanlar olarak görmek lazım. 47 yıl sonra iktidar olduk. Yenilmez denen Tayyip Erdoğan'a hayatının ilk seçim yenilgisini yaşattık. Bu yereldi, yerelin tadına vardı, tadını aldı. Genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak. Cesareti varsa erken seçim sandığını koyar ve aday olur" ifadesini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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