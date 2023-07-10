Özgür Özel: Erdoğan maaşına 40 bin lira zam yaptı

CHP Grup Başkanı Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Emeklilerin maaşını sadece yüzde 25 oranında artıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi imzasıyla maaşını 40 bin TL artırarak 140 bin TL'ye yükseltiyor" dedi.

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, emeklilerin maaşına yüzde 25 zam yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise kendi maaşını yüzde 39 zamla 40 bin TL artırarak 140 bin TL'ye yükselttiğini iddia etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CUMHURBAŞKANLIĞI MAAŞI ÇIKIŞI

Emeklilerin maaşının yüzde 25 artmasının yankıları sürerken CHP Grup Başkanı Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşıyla ilgili bir iddiada bulundu.

"KENDİ MAAŞINA YÜZDE 39 ZAM YAPTI"

Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Emeklilerin maaşını sadece yüzde 25 oranında artıran Tayyip Erdoğan, getirdiği ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 39 oranında zam yapıyor! 86 milyon geçim sıkıntısı çekerken, Erdoğan kendi imzasıyla maaşını 40 bin TL artırarak 140 bin TL'ye yükseltiyor!" ifadelerini kullandı.