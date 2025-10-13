Özgür Özel'e Ankara şoku! Kılıçdaroğlu'nun seçtiği isimler kazandı

CHP'de 39. Olağan Kurultay takvimi adım adım ilerliyor. Mahalle delegeleri ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından gözler il kongrelerine çevrildi. Katılım oranının yüzde 40 ila 50 arasında seyrettiği seçim süreci, bu hafta ve gelecek hafta yapılacak il kongrelerinin ardından sona erecek.

ANKARA'DA "DEĞİŞİM" BEKLENTİSİ KARŞILIK BULMADI

Türkiye gazetesindeki habere göre; parti içinde seçimlerin ana sloganı haline gelen "değişim" vurgusu Ankara'da sınırlı ölçüde yansıma buldu. Başkentteki 25 ilçeden sadece 5'inde ilçe başkanları değişti. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde göreve gelen 20 ilçe başkanı, koltuklarını korumayı başardı.

Keçiören, Kahramankazan ve Elmadağ ilçelerinde mevcut başkanlar yeniden aday olmayınca yeni isimler göreve geldi. Ayaş'ta yapılan iki adaylı yarışta mevcut başkan seçimi kaybederken, Çankaya'da kısa süre önce Genel Merkez tarafından atanan Ali Balta tek aday olarak seçimi kazandı.

ANKARA İL KONGRESİNE ÜMİT ERKOL TEK ADAY

Önümüzdeki cumartesi günü gerçekleştirilecek Ankara İl Kongresi'nde, 38. Olağan Kurultay öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen mevcut il başkanı Ümit Erkol'un tek aday olarak yarışması bekleniyor.