CHP Genel Başkanı Özel, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileriyle buluştu

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya parti yetkilileri ve farklı oda, dernek başkanları katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde gerçekleşen buluşmada Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu ve Serkan Özcan ile Parti Meclisi Üyeleri Emine Uçak ve Baran Seyhan eşlik etti.

Platform heyetinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, TMMOB Diyarbakır Şube Başkanı Mahsum Çiya Korkmaz, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Yılmaz, KESK Diyarbakır Eş Sözcüleri Serdar Keskin ve Yıldız Ok Orak, Rosa Kadın Derneği Başkanı Zeynep Sipçik ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil yer aldı.

