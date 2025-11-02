Özgür Özel: Depremzedeleri Yalnız Bırakmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti olarak deprem bölgesini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Bundan sonra da bırakmayacağız. Depremzedelerin tüm sorunlarını tek tek tespit ettik, çözüm önerilerimizi hazırladık." ifadelerini kullandı.

Özel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinin 1000'inci gününe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Bugün, 6 Şubat depremlerinin 1000'inci günü. 1000 gündür bu ülkede adalet bekleyen aileler, barınma mücadelesi veren yurttaşlar, sesi duyulmayan depremzedeler var." ifadelerini kullanan Özel, deprem bölgelerinde yapılan her hizmetin değerli olduğunu belirtti.

Özel, depremlerde yıkılan konutların yerine 1 yıl içerisinde yenilerinin yapılacağının taahhüt edildiğini, depremzedelerin kendilerini buna göre hazırladığını, planlarını buna göre yaptığını belirterek, şu ifadeye yer verdi:

"Depremin 1'inci yılında teslim edilen konut sayısı 18 bin 19'da kaldı. Bu rakam, toplam ihtiyacın yüzde 2,7'siydi. Bugün, depremin 1000'inci gününde, yani 2,7 yıl sonra yapılan konut sayısı ise 300 bin."

Özel, 365 günde vadedilen deprem konutlarının sadece yüzde 46'sının 1000 günde yapılabildiğini savunarak, Özel, şunları kaydetti:

"Depremden en çok etkilenen Hatay'da ise 254 bin konut vadedildi, teslim edilen konut sayısı 86 bin 754. Oran yüzde 34'te kaldı. Bugün yüz binlerce depremzede hala konteyner kentlerde barınıyor. Teslim edilen konutların büyük bölümünde sorunlar, eksiklikler, şikayetler var. Yani bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından verilen sözün gereği yerine getirilemezken, 2,7 yıl sonra buradan başarı hikayesi çıkarmaya çalışanların acziyetine milletimiz tanık oluyor."

Özel, depremzedelerin yaklaşık 3 yıldır adalet aradığını ifade ederek, "Yüzlerce dava açıldı ama neredeyse hiçbirinde kamu görevlileri sanık sandalyesine oturtulmadı. Sorumlular korunuyor, suçun kurumsal boyutu gizleniyor. Birkaç müteahhidin cezalandırılmasıyla sistemin aklandığı sanılıyor." iddiasında bulundu.

Toplanan deprem vergileri üzerinden hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye, 11 kentimizde yıkıma neden olan bu büyük felaketi, 21 yıl tek başına iktidar olan, o güne kadar 40 milyar dolar yani 1,6 trilyon lira deprem vergisi toplayan bir iktidar döneminde yaşadı. Türkiye bu felaketi, 8 kez imar affı çıkarıp hem dirençsiz yapıları yasal hale getiren hem de buradan 26 milyar lira gelir elde etmekle övünen bir iktidar döneminde yaşadı. Ama bu felaket başımıza geldiğinde, arama kurtarma çalışmalarında yetersiz kalan, yardım bekleyen vatandaşa IBAN gönderen, millet açıktayken çadır satan bir iktidarın beceriksiz yönetimine milletimiz tanık oldu. Bugün hala deprem bölgeleri büyük sıkıntılar çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak deprem bölgesini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Depremzedelerin tüm sorunlarını tek tek tespit ettik, çözüm önerilerimizi hazırladık."

Özel, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böyle bir felaket yaşanmaması temennisinde bulundu.