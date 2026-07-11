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Özgür Özel: Ya parti değişecek ya yeni yol açacağız

Özgür Özel: Ya parti değişecek ya yeni yol açacağız
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Ne acele edip yanlış yapacağız ne de geç kalıp umutları umutsuzluğa çevireceğiz.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Ne acele edip yanlış yapacağız ne de geç kalıp umutları umutsuzluğa çevireceğiz. Çok yakında ya partimizde yeniden partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda partililerle ve vatandaşlarla buluştu. Özel, kalabalıkla birlikte bulvarda yürüdü. Bu sırada yaşanan izdiham nedeniyle bazı yaşlı vatandaşlar düştü, Özgür Özel ise düşenleri kaldırıp helallik istedi. Bu sırada bir terliği yerde gören Özel, terliği sallayıp sahibini aradı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Özgür Özel, CHP'ye yönelik yürütülen soruşturmaları ve parti kadrolarına yönelik iddiaları eleştirdi, mücadeleden geri adım atmayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Özel, "Biz artık bundan sonra asla binalarda değiliz. Ardımızda partinin imkanları, otobüsleri yok. Ama bir yanda binalardan çıkamayanlar; bir yanda ayağının altında kahvehane masası, 10 binlere, 100 binlere konuşanlar" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir yol açacağız"

Yeni parti kuracağının sinyallerini de veren Özgür Özel, şunları söyledi:

"Adana'dan sesleniyorum; kimse korkmasın. Ne acele edip yanlış yapacağız ne de geç kalıp umutları umutsuzluğa çevireceğiz. Size söz veriyoruz; çok yakında ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız. Çok yakında ya partimizde yeniden partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız. Benimle birlikte bu yolu yürümeye var mısınız?"

Özel, daha sonra merkez Seyhan ilçesine geçip Toros Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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