CHP Genel Başkanı Özel, ÇYDD Kurucu Başkanı Türkan Saylan'ı andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin (ÇYDD) kurucu başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ı vefatının 17. yılında andı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çağdaş bir Türkiye idealiyle ömrünü kız çocuklarının eğitimine, kadın haklarına ve bilime adayan Türkan Saylan'ı vefatının 17. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetin değerlerinden hiç ödün vermeden yürüttüğü mücadele mirasına, savunduğu değerlere ve kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine sahip çıkmayı sürdüreceğiz."