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Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert sözler: İBB'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli'de düzenlenen mitingde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sert ifadeler kullandı. Özel, "3 yıl önce İBB'de 550 terörist var demişlerdi, soruşturma açıldı, birini bile ispat edemediler. Soylu'ya bu soruldu, siyaset olsun diye söyledim dedi" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "3 yıl önce İBB'de 550 terörist var demişlerdi, soruşturma açıldı, birini bile ispat edemediler. Soylu'ya bu soruldu, siyaset olsun diye söyledim dedi" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, partisinin İstanbul Şişli'de düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren Özel, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu'ya yönelik sert ifadeler kullandı.

ESKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Soylu'nun İBB için sarf ettiği sözleri hatırlatan Özel, "3 yıl önce İBB'de 550 terörist var demişlerdi, soruşturma açıldı, birini bile ispat edemediler. Bunun üzerine davalar açılır. 550 değil 1 terörist bile açılmadı" dedi.

Özel ayrıca "Soylu'ya bu soruldu, siyaset olsun diye söyledim dedi" ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert sözler: İBB'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSunay Tuna:

Soysuzdan da bu beklenirdi zaten

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Haber YorumlarıOsman Köse:

sayı çok diyedir bence hangi birini deşifre etsin

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

Bu çeyrek altın.Saga sola iyice saldırmaya başladı bı veterinere gitse iyi olu

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Haber Yorumlarımehmet bilgili:

YALANCIIIII Soylu'ya bu soruldu, siyaset olsun diye söyledim dedi NEREDE NE ZAMAN söyledi göster belge inanalım bırak algı yapmayı çamurlaşma iyice

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