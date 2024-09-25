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Özgür Özel'den sert çıkış: Rum temsilci 'işgal' deyince salonu terk etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'daki Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısına katıldı. Toplantı sırasında Kıbrıs Barış Harekatı'nı 'işgal' olarak nitelendiren Kıbrıs Rum Kesimi AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanou'ya tepki gösterdi. Özel, bu durumu kabul edemeyeceğini belirterek toplantı salonundan ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşmaların yapıldığı bir sırada yaşanan skandal olay CHP lideri Özgür Özel'i çileden çıkarttı.

"KIBRIS BARIŞ HAREKATI, CHP İKTİDARLIĞINDA YAPILDI"

Kıbrıs Rum Kesimi AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, toplantıda yaptığı konuşmasında Kıbrıs Barış Harekatı'nı "işgal" olarak nitelendirdi. Özel, Stefanou'nun sözlerine tepki göstererek önce toplantı salonundan ayrıldı, daha sonrasında söz alarak tepki gösterdi.

Özgür Özel "Partim açısından önemli kısım şudur ki, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, CHP iktidarında ve partimizin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in başbakanlığında yapıldı. O yüzden burada bu notu düşmezsem ülkemde benim için de partim için de izah edilemez bir duruma dönüşür. Anlayışınız için teşekkür ediyorum" diyerek söz aldı.

"ADAYA BARIŞ GELMESİNİ ÜMİT EDİYORUM"

Özel Sözlerine şöyle devam etti "Bülent Ecevit, bütün dünyaya Barış Harekatı'nı duyururken bunun hem Türklere hem Rumlara barış götürmek için yapıldığını söylemişti. Ve harekat, siyasi hedefleri olan askeri bir harekattı. Sadece ve sadece adanın 3'te 1'ine kadar ilerleyip durdular. Hiçbir direnç yoktu. Adanın tamamını alabilirlerdi. O zaman adı işgal olurdu. O günden sonra yapılan tüm barış görüşmelerine katıldığımız gibi yine o günden sonra Türkiye, Birleşmiş Milletler'in ya da diğer uluslararası örgütlerin dediği, talep ettiği her şeyi yerine getiren ve asla ve asla bir işgalci gibi davranmayan bir ülke oldu. O yüzden terminolojik bir hatayı gidermek istedim. Bundan sonra da adaya barış gelmesini ümit ediyorum. 1980'de Türkiye'de darbe yaptılar. Kenan Evren benim sağ kulağıma Yunanlıları ve Rumları düşman olarak üfledi. Ama Dikili Barış Festivali'nde Papandreo ve İsmail Cem birlikte zeytin ağacı diktiler. O günden beri benim sol kulağım barışı duydu, öğrendi onlardan. O yüzden savaşı değil barışı konuşmamız lazım."

Özgür Özel'den sert çıkış: Rum temsilci 'işgal' deyince salonu terk etti
Kaynak: ANKA / Özge Çağıl Sütçü - Politika

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