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Özgür Özel'den "salon adamı" çıkışı: Erdoğan kendini atadıklarına alkışlatıp bize laf attı

Özgür Özel'den
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CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özel, "Salon adamı Erdoğan, kendini atadıklarına alkışlatıp moral bulmaya çalıştı, sonra bize laf attı durdu." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

"DOĞAL GAZI SEÇİM RÜŞVETİNE ÇEVİRDİ"

Özel, "Seçim zamanı Putin ile konuşup doğal gaz toplam faturasını bir yıl erteletip herkese 25 metreküp bedava doğal gaz verdi. Hali vakti olanlara verme, ihtiyacı olana ver dedik. Seçim rüşveti olarak verdiler, şimdi neden yok? Kış daha mı yumuşak, alım gücü daha mı arttı? Doğal gazı seçim rüşvetine çevirdi, şimdi Özgür Bey bilmez diyor. 1 milyon 7 bin konutun doğal gazı borçtan dolayı kesilmiş. Kars'ta gelen 5 bin TL ile Manisa'daki 2 bin TL aynı asgari ücretle ödenemez." ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ ATADIKLARINA ALKIŞLATIP MORAL BULMAYA ÇALIŞTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "salon adamı" olarak tanımlayan Özel, "Kendini atadıklarına alkışlatıp moral bulmaya çalışan Erdoğan bize laf attı durdu. Hepsinden memnunum. Tuttu dedi ki 'Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı tren projesine CHP karşı çıkıyor' Kuyruklu yalan." dedi.

"SGK BORÇLARININ ÜÇTE İKİSİ SENİN BELEDİYELERİNİN"

Erdoğan'ın "Son günlerde altın hesabı yapıyor, SGK'ya olan borçlarının da altın hesabını yapsın" sözlerine yanıt veren Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı.

"Sıcak salonların insanı diyor ki 'Altın hesabı yapıyorlar, Özgür Bey çok seviyor. Hazır elinde hesap makinesiyle kuyumcu kuyumcu dolaşırken CHP'li belediyelerin SGK'ya borcunun kaç çeyrek yaptığının da hesabını yapıversin'. Madem istedi, yaptım. Belediyelerin SGK'ya borcu 10 birim, diğer şirketlerin borcu 90 birim. Gelecek ay şirketlere faizi affedip ana parayı bölmeyi planlıyor. O güne kadar belediyelerden parayı almak istiyor. Silkeleyin diyor. CHP'li belediyelerin hizmetini durdurmak için yapıyor. bu paraları bizden alacak sonra yandaş şirketlere gelince faiz affedip ana parayı bölecek. SGK'nın toplam alacağını çıkardık. SGK'nın toplam alacağı 270 ton altın. 30 tonu belediyelerden, 240 tonu Erdoğan'ın 6 ayda bir açıklaması gerektiği halde açıklamadığı yandaş şirketlerden. CHP'nin AKP, MHP, İYİ Parti ve DEM'in tüm borcu bir kamyon altın. Sayın Erdoğan, üçte bir kamyon muhalefetin üçte ikisi senin belediyelerinin yaptığı borç. Dokuz kamyonu çek SGK'nın önüne kalanı vermeyen namerttir, hodri meydan!"

Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBeyzade Onur:

Adam partiyi yönetmeyi bilmiyor çamurlar atarak gündemde kalmıya çalışıyor.

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

sen namertsin o yüzden sıkıntı yok.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Siz ne yaptınız? Piyasa arastirmasi yaoacaginiz yerde hala anket çalışması yaptırıyorsunuz. Ülke ekonomi icon hiç bir fikriniz olmadığı için konuşamıyorsunuz bile. Asgari ücretli için bağırıp durdunuz ne oldu. 29 olsa yoktunuz. 22 ye razı oldunuz. Emekliye ses mi çıkarttınız. Efendiler, mor lahana 90, kabak60, yeşil soğan80, ispanak50,pirasa50, Ne hesabında siniz? Utanmaniz da yok. Hala 4 yıl sonrası seçime konuşuyor sunuz . Azcik sabredin ölmeden o günleri görenler zaten seçime yön verecekler.

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