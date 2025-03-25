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Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i MASAK üzerinden çok sert sözlerle eleştirdi. Özel "Bu adamın ekonomist olarak da insan olarak da güvenilebilecek hiçbir yanı yoktur. Dünya bunu böyle bilsin. Mehmet Şimşek'in itibarı yerin dibindedir" dedi.

CHP'nin Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yer alan MASAK raporları üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sert sözlerle yüklendi.

"KİMSE BUNLARI EKONOMİSTTEN SAYMASIN"

Özel, "MASAK, Mehmet Şimşek'e bağlı bir kurumdur. Bu rezaleti kurumuna alet etmiştir. Bu adamın ekonomist olarak da insan olarak da güvenilebilecek hiçbir yanı yoktur. Dünya bunu böyle bilsin. Mehmet Şimşek budur. Kimse bunları adamdan, ekonomistten saymasın. Mehmet Şimşek'in itibarı yerin dibindedir" diye konuştu.

"İSTİFA ETMEMEK İÇİN ZOR DURUYOR"

CHP lideri Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı açıklamada, "Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatırım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar? Mehmet Efendinin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar" demişti.

MEHMET ŞİMŞEK: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise Özel'in sözlerine yanıt verip "Görevimizin başındayız" açıklaması yapmıştı. Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Lan şu chplilere ne oldu böyle, kuduz itler gibi gelene gidene saldırıyorlar.

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Haber YorumlarıAhmet aslan:

umarım Erdoğan ın fetö terör örgütü üyeliğinden yarğılandığını görürüz

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Azraili görmüş gibi debeleniyor, biri bunu okuyup üflesin

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Haber Yorumlarımetheone :

Kafayı yedi, herkese saldırıyor.

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Kırmızı kart göstererek düzeltecek ekonomiyi zaar, öyle didiydi.

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

özgür kaşınıyor

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Elemanların 100 yıllık hayalleri yıkıldı, yakında birbirlerini de yerler bu hışımla

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Kırmızı kartına iyi sahip ol, çalmasınlar

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıSadık:

Ülke batsa Chp göbek atacak ,daha iki gün önce Yunan gazetelerinde Chpli Bakanlar bizi aradı Avrupa Birligini toplayın Türkiye Hükümetine baskı yapın diye,bunlar böyle bir zihniyet.

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Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

6 li masa kurun çıkarın kırmızı ve sarı kartları oynayın, ülkenin kurtuluşu için sizden beklenen tek çözüm bu.

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme19
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