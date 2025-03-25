Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

CHP'nin Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yer alan MASAK raporları üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sert sözlerle yüklendi.

"KİMSE BUNLARI EKONOMİSTTEN SAYMASIN"

Özel, "MASAK, Mehmet Şimşek'e bağlı bir kurumdur. Bu rezaleti kurumuna alet etmiştir. Bu adamın ekonomist olarak da insan olarak da güvenilebilecek hiçbir yanı yoktur. Dünya bunu böyle bilsin. Mehmet Şimşek budur. Kimse bunları adamdan, ekonomistten saymasın. Mehmet Şimşek'in itibarı yerin dibindedir" diye konuştu.

"İSTİFA ETMEMEK İÇİN ZOR DURUYOR"

CHP lideri Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı açıklamada, "Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatırım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar? Mehmet Efendinin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar" demişti.

MEHMET ŞİMŞEK: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise Özel'in sözlerine yanıt verip "Görevimizin başındayız" açıklaması yapmıştı. Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.