Özgür Özel'den medyaya tepki: Hepsini kayda alıyoruz

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte düzenlenmeye başlanan Saraçhane mitingleri, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da devam etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MEDYAYA GÖZ DAĞI

Düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hedefinde ise mitingleri yayınlamayan medya organları vardı.

"Böyle bir günde, birazdan açıklanacak rakamlar konuşulurken bu yayını vermeyen kim varsa onları kayda alıyoruz" diyen Özel, "Yandaş medyanın nereden beslendiği belli" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca "Ancak merkez medya, reklamlarının yüzde ellisi bizden alan, ürünü bize satacaksın ama saraya hizmet edeceksin. Yok öyle yağma! Bu geceden itibaren üretimi buradan yapan, ama Saray'a hizmet edenlere bunlar ne iş yapıyorsa, araba mı satıyor, o arabayı alan namerttir. Bu meydanı görmeyeceksin ama bu meydana yemek satacaksın. Yok öyle yağma. Bu meydanı görmeyene boykot. O tatlı günler bitti gülüm. Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin. Siz Saraçhane'yi İstanbul Üniversitesini, Boğaziçilileri, Atatürk'ün kurduğu CHP'yi ne sandınız?" diye konuştu.

"BUGÜN BİR AYRILIĞIN İLK GÜNÜ"

Özel açıklamalarında "Siyasi hayatımda hiç uyumadan aynı yerde konuşma yapmayı deneyimliyorum. Dünden beri yatmadık. Ekrem Başkanımızın arkasındayız. Sizler burada bir tarih yazıyorsunuz. Yolların, köprülerin kapanmasına rağmen tek adam rejimine karşı isyanla buraya geliyorsunuz" ifadelerini kullanırken; "Bugün aslında hüznün günü, bir ayrılığın ilk günü olarak görülebilir. Ekrem başkanımızı, abimizi, kardeşimizi, amcamızı bizden aldılar. İsyandayız. Ancak bu meydanda hüzün yok inanç var, keder yok umut var. Çünkü bu umudu yükselten bu milyonlar var. Biz Ekrem Başkan ile Türkiye'nin yarınları için sadece ve sadece sizlere güveniyoruz" diye konuştu.