CHP'nin 38. OIağan Kurultayı'nda genel başkanlık için yarışan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım." sözlerine yanıt verdi. Özgür Özel, "Hiç üstüme alınmadım. CHP'de hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. En iyi siz bilirsiniz ki ne partide ne partililer de hançer olmaz ama kılıç da olmaz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den, Kılıçdaroğlu'nun, 'Sırtımdan hançerlendim' sözlerine yanıt: Hiç üstüme alınmadım, CHP'de hançer olmaz ama kılıç da olmaz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda söylediği, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım." sözlerine yanıt veren Özgür Özel, "Hiç üstüme alınmadım. CHP'de hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. En iyi siz bilirsiniz ki ne partide ne partililer de hançer olmaz ama kılıç da olmaz." dedi.

KILIÇDAROĞLU: SIRTIMDAKİ HANÇERLERLE SEÇİME GİRDİM

CHP 38. Olağan Kurultayı devam ederken, yeniden genel başkan olmak için Özgür Özel'in karşısında yarışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri tartışma konusu oldu. Seçimlerde alınan mağlubiyete değinen Kılıçdaroğlu, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım! Yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen, sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: CHP'DE HANÇER YOK, HANÇERLEYECEK DE KİMSE YOK

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Özgür Özel'den yanıt geldi. Özgür Özel şunları söyledi: "Hiç üstüme alınmadım. CHP'de hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. En iyi siz bilirsiniz ki ne partide ne partililer de hançer olmaz ama kılıç da olmaz. Hani seçimlere iki gün kala sizin atadığınız önce Atatürk'e sonra önceki genel başkanımıza laflar eden kadını sorduğum dediğiniz Hasan Cengiz bir kılıç getirmiş. CHP'de danışmanım diyen ama profil resminde Recep Tayyip Erdoğan olup değişim diyenlere kılıç çekenlerin alnını karışlarım."

NE OLMUŞTU?

Hasan Cengiz, CHP'de yaşanan danışman krizi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye ettiği kılıçla gündeme gelmişti. Cengiz, Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdıran paylaşımları olan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Kılıçdaroğlu'na danışman olması için kendisinin referans olduğunu söylemişti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Hasan Cengiz