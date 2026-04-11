CHP Genel Başkanı Özel'den eski TBMM Başkanı Cindoruk için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için sosyal medya üzerinden taziye dileklerini iletti. Cindoruk'un demokratik siyaset anlayışına katkılarından bahsetti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk siyasetinin müstesna ismi, TBMM Başkanlığı ve vekaleten Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş Hüsamettin Cindoruk'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bir ömrü hukuka, Meclisin itibarına ve demokratik siyaset geleneğine adayan Sayın Cindoruk; makamların ağırlığını, emaneti taşımasını ve zamanı gelince devretmesini bilen bir devlet adamıydı. Genç yaşta hukukçu olarak başladığı yolculukta, darbe dönemlerinin gölgesine rağmen demokratik meşruiyetten yana duruş sergilemesi, hayatındaki en kıymetli izlerden biri olarak hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
ABD ile İran arasındaki müzakereler başladı

Dünyanın kaderinin çizileceği müzakereler başladı
Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı

Canlı yayında kriz! Eşinden dayak yiyen Hasan kaçacak yer aradı
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
Akaryakıta indirim geliyor

Peş peşe zamların ardından güzel haber! İndirim geliyor
Galatasaray, Osimhen'i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak

Galatasaray'dan çılgın formül! Osimhen derbiye onunla çıkacak

Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı

Canlı yayında kriz! Eşinden dayak yiyen Hasan kaçacak yer aradı
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
'Sultan Süleyman' esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi

"Kanuni" esprisinden gözaltına alınan komedyen için karar verildi