Özgür Özel'den Erdoğan'a TRT Çağrısı: Rakibinden korkmuyorsa yargılamalar yayınlansın

Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ÖZGÜR ÖZEL ÇAĞLAYAN'A GELDİ

İBB Binası'nın bulunduğu Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

ERDOĞAN'A TRT ÇAĞRISI

Adliye içerisinde kendisine sorulan sorulara yanıt veren Özel, "Kötü niyetli hazırlıkla ilgili bize bilgi gelmedi. Bir aklı selimin hakim olacağına ve buradan İstanbul'un iradesine bir saldırı yerine aklı selim çıkacağına inanıyoruz. Elbette yargılama olacak, Ekrem Başkan yargılamaların TRT'den canlı yayınlanmasını talep ediyor. Çünkü bir yalancı tanık ifadesiyle yeri yerinden oynattılar" dedi.

Özel ayrıca "Rakibinden korkmuyorsa Erdoğan, buradaki yargılamaları TRT'den versin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.