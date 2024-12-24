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Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Eşiniz eve gelince sorun

Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Eşiniz eve gelince sorun
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 yıl önce Antalya'da bir otelde staj yaparken şüpheli bir şekilde ölü bulunan Burak Oğraş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a çağrıda bulundu. Özel, "Bir anne olarak Burak'ın annesinin yerine kendisini koyarak Sayın Erdoğan ve Adalet Bakanı'ndan bir sorun, öğrenin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP'nin grup toplantısına 14 yıl önce Antalya'da staj yaptığı otelde ölü bulunan Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş da katıldı.

"PARA TEKLİF EDİYORLAR"

Oğraş'ın ölümüne ilişkin konuşan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı: "O dönem babası iki kişinin taziyeye gelip para teklif ettiğini söylüyor. Ve baba reddediyor. 'Benim oğlumun cesedi satılık değil' diyor. Otelin sahibi Fettah Tamince. Bu babayı 3 yıl önce sembol inşaata çağırıyor Fettah Tamince ve diyor ki 'Uğraşma, her iş mahkemede çözülmez.' Yine para teklif ediyorlar. baba 'Benim acım, yasım satılık değil. ben adalete susadım' diyor.

"ER YA DA GEÇ YAPTIKLARININ CEZASINI ÖDEYECEK"

O Fettah Tamince şu an Erdoğan'ın uçağında. Avukat arkadaşımız davayı yakından takip edecek dedik. Nihayet bu yaşananlardan sonra şimdilik iki tane soruşturmaya yer yok denen iki kişi için yakalama kararı çıktı. Para teklif eden. o günlerde FETÖ'nün sermayederi olduğu bilinen Fettah Tamince er ya da geç çıkıp yaptıklarının hesabını verecek. 16 yaşında bir çocuğu öldüreceksiniz sonra da bu işin üstünü örteceksiniz. Asayiş müdürü FETÖ'den içeride. Savcı oradan oraya düşmesi mümkün değil. intihar etti deyip FETÖ'cü imzalarla kapatmışlar.

"ERDOĞAN'A EVE GELİNCE SORUN"

Emine Hanım, Erdoğan'a eve gelince sorun. Bu adamın otelinde ölmüş, bu işi böyle kapatmışlar. Bir anne olarak Burak'ın annesinin yerine kendisini koyarak Sayın Erdoğan ve Adalet Bakanı'ndan bir sorun, öğrenin. Murat bey burada çağırsınlar yarım saat içinde gelsin. Burak'ın kardeşleri biziz"

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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